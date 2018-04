Heidi Klums heiße Oben-ohne-Beichte

Mit nackten Tatsachen hat Heidi Klum so gar keine Probleme - das beweist auch das Bild oben. Kein Wunder, dass die schöne 44-Jährige, die aktuell mit Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz turtelt, jetzt in einem Interview verrät, dass sie am liebsten oben ohne die Sonne genießt.