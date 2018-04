Gag-Feuerwerk von Zlatan in der Jimmy-Kimmel-Show

Schon sein Auftritt verursachte ein halbes Erdbeben im Studio, so sehr freuten sich die Leute über sein Kommen. Seine Ankunft in LA hätte nicht besser gelingen können: In seinem ersten Spiel für Los Angeles Galaxy erzielte der 36-Jährige ein Traumtor aus 40 Metern und in der Nachspielzeit auch noch den Siegtreffer zum 4:3 im Hollywood-Derby gegen Los Angeles FC. Und auch seitdem ist er in einer herausragenden Form.