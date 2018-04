Djokovic bezwungen! Thiem gewinnt Tennis-Kracher

Doch da hat Thiem, der dem zehnfachen French-Open-Sieger am Freitag im zweiten Match nach 11 Uhr (LIVE im sportkrone.at-Ticker) gegenübersteht, etwas dagegen. „Es ist die ultimative Challenge, gegen Nadal auf Sand zu spielen. Es gibt nichts Schwereres auf der Welt, aber es ist auf jeden Fall gut, dass ich ihn letztes Jahr einmal besiegen habe können“, erinnerte Thiem an seinen Viertelfinal-Sieg über den Spanier im Vorjahr in Rom. Thiem war auch der einzige Spieler überhaupt, der Nadal 2017 auf Sand hatte besiegen können. Die beiden waren sich in Barcelona und Madrid jeweils im Finale bzw. bei den French Open im Halbfinale gegenübergestanden. Diese Rivalität zwischen dem Sand-„König“ und dem -„Prinzen“ geht also in eine Fortsetzung. Jener Sieg in Rom mache sehr wohl einen Unterschied aus, wie er in das Match reingehe, sagte Thiem. Er weiß aber: „Ich muss meine beste Leistung abrufen, dann habe ich eine Chance. Wenn ich das nicht mache, dann ist er einer der Spieler, wo man als Verlierer vom Platz geht.“