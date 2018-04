Polizei zerschlägt mehrköpfige Dealer-Gruppe

„Nach langwierigen und umfangreichen Ermittlungen konnte von Beamten des SPK Klagenfurt in enger Zusammenarbeit mit Beamten des Landeskriminalamtes am 11. April in Klagenfurt eine 31 Jahre alte slowenische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Klagenfurt mit ihrem PKW angehalten werden“, schildert ein Polizist: „Im PKW wurden im Zuge einer Durchsuchung rund 520 Gramm Cannabis und 60 Gramm Kokain gefunden und sichergestellt.“