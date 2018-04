Polit-Tauziehen um mehr Jugendschutz

Jugendschutz in den Bundesländern

In Wien gibt es derzeit keine konkreten Pläne, den Jugendschutz anzupassen. Das zuständige Büro im Wiener Magistrat verweist auf die Landesjugendreferentenkonferenz.



In der Steiermark sollen das Rauchen ebenso wie der Erwerb von Tabak für unter 18-Jährige ab 1. Mai verboten werden. Zudem sollen Zigaretten und E-Shishas mit Tabak gleichgesetzt werden.



Salzburg verweist auf eine Bundesregelung, die es aber nicht gibt. Im Rahmen der Konferenz der Jugendlandesräte soll der einheitliche Jugendschutz beschlossen werden.



Niederösterreich bekenne sich zu den Beschlüssen der Landesjugendreferentenkonferenz, heißt es aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.



Tirol plant, die Novelle des Jugendschutzgesetzes noch vor dem Sommer zu beschließen. Thema sind dort auch der Alkoholkonsum von Jugendlichen sowie eine Anpassung der Ausgehzeiten.



Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner will nach der Tiroler Tagung das Landesgesetz in Begutachtung schicken. Dann könnte schnell ein Beschluss fürs Rauchverbot fallen.



In Oberösterreich wollen Landeschef Thomas Stelzer und Landesrat Elmar Podgorschek noch vor dem Sommer das Gesetz derart novellieren, dass Rauchen erst ab 18 Jahren erlaubt ist.



In Kärnten war alles schon auf Schiene, dann entschied sich die ÖVP um und die Wahl stand bevor. Jetzt wartet man auf die Entscheidungen, die bei der Referenten-Tagung fallen werden.



Im Burgenland wird das Rauchverbot für unter 18-Jährige vermutlich mit 1. Juli in Kraft treten. Für Landesrätin Astrid Eisenkopf ist die Anhebung des Schutzalters nur ein „Mosaikstein“.