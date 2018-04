Vor den Toren Wiens wird Cannabis gezüchtet

Der Anbau und Verkauf von sogenanntem Zierhanf ist auch in Österreich (noch) legal. Denn das eigentliche Rauschmittel, das THC, befindet sich in der Blüte. Flowery Field und andere Anbieter verkaufen die Hanfstecklinge, bevor sie anfangen zu blühen. Damit das funktioniert, muss man sich an strikte Regeln, was die Beleuchtung betrifft, halten. An sechs von 24 Stunden ist es in der Halle komplett dunkel. Die übrige Zeit strahlen die Lichter nur wenig, ähnlich wie die Sonnenstrahlen im Herbst. So wird verhindert, dass die Stecklinge Blüten bekommen. Etwa zwei Millionen Kilowattstunden pro Jahr werden für die Produktion des Zierhanfes gebraucht - das entspricht dem Energieverbrauch einer Kleinstadt.