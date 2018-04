2x2 Karten für Wye Oak in Wien gewinnen!

„The Louder I Call, The Faster It Runs“ - das fünfte Album von Wye Oak - beginnt mit einer Explosion. Für ein paar Sekunden lang spitzen sich Piano, Schlagzeug und Keyboard gemeinsam zu bevor ein monumentaler Bass für den Break sorgt. „Suffering, I remember suffering,“ legt sich schließlich der Gesang von Jenn Wasner kühl darüber und entschärft die Situation. Dieser Moment beschreibt die Rückkehr von Wye Oak, dem Indie-Rock-Duo aus Baltimore, Maryland, das sich schon seit Ewigkeiten auf dieses Album vorbereitet zu haben scheint. Herausgekommen ist ihre bis dato packendste und kraftvollste Sammlung an Songs, die in ihren Melodien und Emotionen nochmal alles übertrifft, was der eigene Song-Katalog bisweilen hervorgebracht hatte.