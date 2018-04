Mordfall Roland K.: Toter Millionär, 3 Angeklagte

Unter großem öffentlichen Interesse hat am Donnerstag der Prozess rund um den Tod des vermögenden Salzburgers Roland K. begonnen. Das Verschwinden des Akademikers im Sommer 2016 hatte den Ermittlern zunächst viele Rätsel aufgegeben. Als die Leiche am 12. Mai 2017 in einem aufgelassenen Stall in Oberösterreich entdeckt wurde, tauchten abermals Fragen auf. Wie ist der Salzburger zu Tode gekommen und wer kommt für den mutmaßlichen Mord infrage? Die Antwort der Anklage darauf lautet: ein 29-jähriger Wirt, ein 24-jähriger Musiker und seine 21-jährige Freundin, die es auf das Erbe des Getöteten abgesehen hatten.