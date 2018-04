Der erste wasserstoffbetriebene Zug in Wien

Anlässlich der internationalen Fachtagung „Transport Research Arena 2018“ wird bis 19. April 2018 der erste mit Wasserstoff betriebene Personenzug Österreichs am Gelände der Liliputbahn im Wiener Prater präsentiert. Damit besteht erstmals in Österreich die Möglichkeit, die Funktionsweise eines wasserstoffgetriebenen Schienenfahrzeugs. Am 21. April 2018 gibt es einen Publikumstag, bei dem jeder eingeladen ist, diesen einzigartigen neuen Zug zu besichtigen.