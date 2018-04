„DSDS“-Kandidat Diego stach seinen Vater nieder

Gegenüber der „Bild“-Zeitung zeigte sich Dieter Bohlen höchst betroffen von dem blutigen Vorfall, in den Ex-„DSDS“-Kandidat Diego Marquez involviert war. „Ich bin erschüttert und hätte so was niemals gedacht. Man kann eben nicht in den Menschen hineinschauen.“ Zugleich hofft er auf eine baldige Genesung von Diegos Vater, der mittlerweile außer Lebensgefahr sein soll. „Ich bedauere diesen Zwischenfall und ich hoffe, dass sein Vater bald wieder gesund ist.“