„Krone“ wollte „Fußball-Bären“ bereits 2013 retten

Die entsetzte „Krone“-Tierexpertin setzte alles daran, die Weiterfahrt des Trios aufzuhalten. „Ich habe das Telefon glühen lassen und konnte schließlich erreichen, dass ein namhafter Bärenexperte hinzugezogen wird, da der Amtstierarzt den Gesundheitszustand des Bären meiner Meinung nach gar nicht ausreichend beurteilen konnte“, so Entenfellner. „Mein Versuch, das arme Tier freizukaufen, ist leider gescheitert. Immerhin durfte ich ihm Brot und Obst bringen, was der Bär dankbar verschlungen hat.“ Der Experte aus Schönbrunn stellte schließlich fest, dass bei dem Bären dringend Blut- und Zahnuntersuchungen gemacht werden müssten. Aus juristischen Gründen müsse das allerdings in der Ukraine geschehen - der Mann durfte mit seinen Tieren weiterfahren. „Für mich wie ein Schlag ins Gesicht“, so Maggie Entenfellner.