Cyber-Warnung vor Russland: Was tut Österreich?

Das Innenministerium hat sich nach der Warnung der USA und Großbritanniens vor einem russischen Cyberangriff zugeknöpft gegeben. Am Mittwoch hieß es auf eine Anfrage, was Österreich angesichts der angeblichen Bedrohung unternehme, lediglich: „Die österreichischen Sicherheitsbehörden befinden sich in ständigem Austausch mit in- und ausländischen Sicherheitsbehörden - und ebenso mit Betreibern kritischer Infrastrukturunternehmen.“