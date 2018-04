„Flexibel und agil zu sein, reicht nicht“

Das Logo wurde noch einmal adaptiert, 300 Quadratmeter große Räumlichkeiten wurden bezogen: Am Standort der Kunstuni am Linzer Hauptplatz richtete Michael Shamiyeh das „Center for Future Design“ ein. Der 48-Jährige, der sechs Studientitel gesammelt hat, will von hier aus Firmen helfen, ihre Zukunft zu gestalten.