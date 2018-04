Hundehändler gestoppt: 29 Welpen unter Quarantäne

Gegen Mitternacht gelang der Polizei in Wolfsthal, Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich, ein Schlag gegen die Welpenmafia. Der slowakische Lenker eines polnischen Transporters wurde gestoppt, im Wageninneren bot sich den Beamten ein trauriges Bild - 29 Hunde ohne Wasser und Futter auf engstem Raum zusammengepfercht.