Bauherr auf Baustelle bei Erdrutsch verschüttet

In Großarl ist am Mittwoch gegen Mittag ein 39-jähriger Bauarbeiter bei Kanalgrabungsarbeiten ums Leben gekommen. Laut Polizei befand sich der Bauherr eines Einfamilienhauses in dem rund 3,5 Meter tiefen Kanal, als plötzlich eine große Erdmenge ohne Fremdeinwirkung abbrach und den Pongauer zur Gänze unter sich begrub.