Dortmund? Frankfurt? Rose lassen Gerüchte kalt

Borussia Dortmund soll Interesse an Marco Rose haben. Eintracht Frankfurt auch. Und Rasenballsport Leipzig sowieso. Der Deutsche ist durch seine Erfolge als Trainer von Salzburg in aller Munde, vor allem in seiner Heimat. Der Einzige, den das aber offenbar nicht interessiert, ist Rose selbst. Zumindest betont der 41-Jährige das gebetsmühlenartig. „Ich konzentriere mich auf die Arbeit, die vor uns liegt“, stellte Rose klar.