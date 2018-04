Grabner und Raffl mit ihren Teams vor Play-off-Aus

Die „Battle of Pennsylvania“ zwischen Philadelphia und Titelverteidiger Pittsburgh ist eine Serie der klaren Siege (0:7, 5:1, 1:5, 0:5). Mit dem zweiten Auswärtssieg gingen die Penguins, die den dritten Stanley Cup in Serie anpeilen, in der „best of seven“-Serie mit 3:1 in Führung. „Wir kämpfen hart als Team, aber derzeit ist es nicht gut genug“, erklärte Flyers-Kapitän Claude Giroux.