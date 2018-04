Der Fluch kannte mit Rapid keine Gnade

Nun um Platz drei

Jetzt sollte man in Hütteldorf nicht alles in Frage stellen. Endlich Kontinuität und zwei, drei Verstärkungen könnten schon reichen, um nächste Saison wieder angreifen zu können. Gerade im Cup. Den Sturm am 9. Mai in Klagenfurt Salzburg abjagen will. Für Rapid geht es nur noch darum, Platz drei in der Liga zu halten.