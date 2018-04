Tirol Alpenvolleys Haching verpassen Finale!

Die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching haben den Einzug in das Finale der deutschen Volleyball-Meisterschaft verpasst. Der Fusionsverein verlor am Mittwoch in Innsbruck mit 0:3 (-20,-20,-15) auch das zweite Halbfinal-Match gegen Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Das Auftaktspiel der „best of three“-Serie hatte am Bodensee 3:1 geendet. Finalgegner Friedrichshafens ist Titelverteidiger Berlin Volleys.