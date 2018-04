Manchester United kann für Champions League planen

Manchester United ist nach dem 2:0-Sieg am Mittwoch in Bournemouth die Qualifikation für die Champions League kaum noch zu nehmen. Das Team von Trainer Jose Mourinho hat nun 14 Punkte Vorsprung auf das fünftplatzierte Chelsea. Sollten die „Blues“ ihr nächstes Spiel gegen Burnley am Donnerstag nicht gewinnen, ist dem Tabellenzweiten die CL-Teilnahme auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.