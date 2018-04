Massenschlägerei nach deutschem Cup-Halbfinale

Wüste Szenen nach dem DFB-Pokalspiel zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt. Die Schalke-Fans, die es schwer verarbeiten konnten, dass ihnen ein regulär-scheinender Treffer in den Schlusssekunden aberkannt wurde, rasteten völlig aus. So kam es in der Arena hinter dem Schalke-Block zu einer Massenschlägerei zwischen Fans beider Teams (im Video).