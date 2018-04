Kawasaki Z900RS: Ein Bike wie früher, nur besser

Doch die Kawasaki Z900RS ist technisch nicht nur besser bestückt als ihre Ahnen - sondern sogar als die Basis-Z900. So ist die USD-Gabel im Gegensatz zur Z900 voll einstellbar (also zusätzlich zu Federbasis und Zugstufe auch in der Druckstufe), am Vorderrad sind 4-Kolben-Monoblock-Sättel radial an den beiden 30-Zentimeter-Scheiben montiert und es gibt eine abschaltbare, zweistufige Traktionskontrolle.