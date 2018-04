Kovac gegen Bayern: Frankfurt wieder im Cup-Finale

Eintracht Frankfurt hat wie im Vorjahr das Finale des DFB-Pokals erreicht! Das Team von Trainer Niko Kovac besiegte am Mittwoch auswärts im Halbfinale den FC Schalke 04 mit 1:0 und zog zum insgesamt achten Mal ins Pokal-Endspiel ein. Gegner am 19. Mai in Berlin ist Rekordsieger Bayern München, zu dem Kovac nach dieser Saison wechselt.