Seseljs Angriff auf Fahne schürt Zorn der Kroaten

Kroatien fordert „Null Toleranz für derart inakzeptable Zwischenfälle“

Kroatiens Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic verurteilte den Zwischenfall als „Barbarei des verurteilten Kriegsverbrechers“. In einer Mitteilung drückte sie die Hoffnung aus, dass damit „der Fortschritt in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern, der in vergangenen Monaten erreicht wurde“, nicht geschädigt werde. Grabar-Kitarovic begrüßte die Reaktion von hochrangigen serbischen Vertretern. Präsident Aleksandar Vucic, Ministerpräsidentin Ana Brnabic und Parlamentspräsidentin Maja Gojkovic hatten nämlich den Vorfall ebenfalls verurteilt. In einer Protestnote des Parlaments in Zagreb wird von den serbischen Behörden „Null Toleranz für derart inakzeptable Zwischenfälle“ gefordert.