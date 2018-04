Laster zog Ölspur quer durch Klagenfurt

Der Landeschemiker ordnete an, dass das Öl gebunden werden muss und verständigte auch die Kläranlage zur Abwehr des durch den Kanal eingetretenen Öls. Das in der Platzgasse und beim Abstellort am Südring ausgetretene Öl wurde von der Berufsfeuerwehr mittels Ölbindemittel gebunden. Der Kraftfahrer wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.