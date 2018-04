Salzburger „Eurofighter“ taumeln ins Cup-Finale!

Der FC Red Bull Salzburg darf das fünfte Double in Folge ins Visier nehmen! Der Titelverteidiger setzte sich im Halbfinale des ÖFB-Cups am Mittwochabend in Mattersburg nach einer aufreibenden Partie allerdings erst im Elfmeterschießen mit 3:0 durch. Nach torlosen 120 Minuten verwerteten Valon Berisha, Andre Ramalho und Stefan Lainer souverän für die Mannschaft von Marco Rose. Bei Mattersburg scheiterten Alois Höller und Manuel Seidl an Cican Stankovic, Nedeljko Malic schoss als zweiter SVM-Schütze weiter über das Tor. Die Burgenländer verpassten damit den dritten Einzug in ein Cup-Finale in der Vereinsgeschichte. Red Bull Salzburg blieb auch im 29. Cup-Auftritt in Folge erfolgreich.