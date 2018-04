Arbeiter auf Baustelle verschüttet - tot

Am Mittwochvormittag ist in Salzburg ein Bauarbeiter ums Leben gekommen. Eine Aushebung für einen Kanal war in sich zusammengebrochen und hatte den Mann verschüttet. Der Arbeiter wurde zur Gänze begraben. Die Retter mussten den Verschütteten zuerst orten und dann mühsam per Hand mit Schaufeln freilegen.