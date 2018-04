Bergbau-Altlast vor Sanierung

In Italien will man das Problem jetzt offenbar endlich anpacken. „Wir planen die Sanierung und haben alle Aufgaben erledigt“, erklärt der Bürgermeister der italienischen Stadt Tarvis, Renzo Zanette. Wie es aus anderer Quelle heißt, sollen 15 Millionen Euro in die Sanierung der Altlast fließen, um ein weiteres Ausschwemmen des giftigen Schwermetalls zu verhindern. Zanette: „In den kommenden Tagen gibt es noch eine Besprechung mit Experten der Region Friaul-Julisch-Venetien, dann kann es losgehen.“