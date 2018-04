Gigant Nr. 1 ist im Semmering gelandet

Der Hintergrund: Die Geologen haben auf diesem Abschnitt günstiges, weil gleichmäßiges Gestein gefunden, den Wechsel-Gneis. Deshalb wurde die Maschine bestellt, die zehn bis 15 Meter am Tag schafft, während im normalen Bagger- und Sprengvortrieb nur etwa zwei bis sieben Meter möglich sind, rechnet Gobiet vor. So werden bei dem 3,3-Milliarden-Euro-Projekt letztlich Jahre an Bauzeit gespart. Derzeit sieht es jedenfalls so aus, als würde der Zeitplan halten. 2026 dürften die ersten Züge mit 230 km/h durch den Berg donnern.