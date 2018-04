Der junge Meister der Pfeile

Vom Bundesheer bekommt der Präsenzdiener für seine Turnier-Teilnahmen in aller Herren Länder jedenfalls großzügig frei - so auch am Donnerstag, wenn es in der Steiermarkhalle Premstätten in die packende Quali für das mit Tausenden Fans so gut wie ausverkaufte Hauptturnier bei den Austrian Darts Open geht. Ein Antreten am Freitag, mitten in der Weltelite, wäre für das Jung-Ass schon ein Triumph. Toi-toi-toi!