Eine Stadt Klagenfurt, die niemals gebaut wurde!

Jahrhundertelang haben Stadtplaner und Architekten an Bauprojekten in Klagenfurt getüftelt. Viele davon wurden jedoch nie realisiert. Im Jubiläumsjahr will der Magistrat bei einer Ausstellung das „nicht gebaute Klagenfurt“ in Erinnerung rufen. Ebenso kann die Stadt „von oben“ besichtigt und begangen werden.