Teenie-Bande legt Brand in Wiener „Geisterhaus“

Im seit vielen Jahren leer stehenden „Geisterhaus“ an der Gunoldstraße in Wien-Döbling, dem ehemaligen APA-Gebäude, dürften am späten Mittwochnachmittag mehrere Jugendliche in einem der oberen Stockwerke Feuer gelegt haben. Techniker der „Kronen Zeitung“, die Rauch aufsteigen sahen, verständigten umgehend die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen und unter Atemschutz anrückte.