„Making History“: Nachschub für Hobby-Raketenbauer

So oder so: Wir freuen uns, dass die Entwickler „Kerbal Space Program“ neue Missionen, Teile und Editor spendiert haben und sind schon gespannt, was die Community aus den neuen Möglichkeiten macht. Wer das Hauptspiel noch nicht kennt, kann sich freilich erstmal beruhigt mit diesem beschäftigen und mit dem Anschaffen des Add-ons noch etwas warten. Zumal das Add-on abseits neuer Inhalte und Features nichts am Hauptspiel ändert - leider auch nicht an der knuffigen, aber doch etwas detailarmen und nicht mehr ganz zeitgemäßen Optik.