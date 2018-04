Tests mit „Geister-Zug“ auf Traunseebahn

Auf Gefahren reagieren

Ein Computer soll künftig Gefahren (etwa Fahrzeuge oder Personen am Gleis) erkennen, automatisch Warnsignale abgeben und Bremsungen einleiten. Da die Hinderniserkennung auch bei Schnee und Nebel funktionieren sowie ausgeschlossen werden soll, das etwa ein lang gewachsener Grashalm für eine Reaktion sorgt, ist die Forschung sehr umfangreich. Das Projekt dauert an und wird von Klimafonds, FH Oberösterreich, Austrian Institute of Technology, Siemens und anderen Partnern unterstützt.