Fährt Deutschland mit Ulreich als Nummer 1 zur WM?

Zudem erfährt Ulreich durch Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Kult-Trainer Jupp Heynckes enorme Wertschätzung - und selbst Klub-Zampano Uli Hoeneß erklärte seinen interimistischen Einser-Tormann bereits vor Wochen zum „Mann des Jahres“. Und was sagt Ulreich selbst? „Es wäre eine Riesenehre, da dabei zu sein. Ich konzentriere mich auf meinen Job bei Bayern. Was in der Zukunft wird, darüber mache ich mir keine Gedanken.“