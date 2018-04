Eigene Komposition für die Klais-Orgel

Orthulf Prunner gilt als einer der besten Organisten, spielte zahlreiche Solokonzerte in ganz Europa und leitet gleich mehrere Chöre. Der Doktor der Mathematik, Dirigent und Solist reist am Freitag mit „seinem“ Chor Cappella Trinitatis und dem Orchester Drauphilharmonie nach Bergheim, um ein einzigartiges Konzert in der örtlichen Pfarrkirche zu geben (Beginn 19 Uhr, freiwillige Spenden sind erbeten). Am Programm stehen Stücke von Mozart und Beethoven. Der Höhepunkt jedoch ist die Uraufführung von „Music for Winds“, eine Komposition von Prunner speziell für die Bergheimer Orgel, die er bereits im Winter besuchte. Begleitet wird das österliche Stück von Stefan Hofer an der Solotrompete.