Hort-Schließung sorgt in Molln für großen Wirbel

Eiszeit zwischen Ortschef und Eltern

Ab Herbst sollen Schüler in die Nachmittagsbetreuung der Volksschule eingegliedert werden. „Leider ist nach einem ersten, sehr emotionalen Gespräch mit dem Bürgermeister der Kontakt abgerissen“, will eine Mutter die Bürgerfragestunde nutzen, um ihre Sorgen mitzuteilen. „Das Kinderbetreuungsgesetz regelt, dass es im Hort auch in den Ferien und an schulautonomen Tagen eine Betreuung gibt. Bei der schulischen Nachmittagsbetreuung fällt das alles weg!“