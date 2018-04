Bankräuber zahlte mit der Beute seinen Urlaub

Mit der Festnahme des 24-Jährigen könnte sich ein zweiter Banküberfall in der Region aufklären: Am 29. März wurde die Raiba in Nestelbach bei Ilz, nur zwölf Autominuten von Großsteinbach entfernt, überfallen, das Täterprofil ähnelt sich in fast allen Punkten. „Wir haben ihn dazu befragt, bisher hat er den zweiten Überfall aber abgestritten“, weiß Ofner. Der Mann wurde gestern in die JA Graz-Jakomini gebracht.