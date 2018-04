Pay-TV: Sky lockt mit „Das Boot“ und neuer App

Der Pay-TV-Sender Sky will die neue Serie „Das Boot“ noch vor Weihnachten zeigen. Das sagte ein Sky-Sprecher in München. Die mit der Bavaria Film und Sonar Entertainment entwickelte Produktion knüpft an den legendären Kinofilm von Wolfgang Petersen über eine deutsche U-Boot-Besatzung im Zweiten Weltkrieg an. Zudem wurden technische Neuerungen für Sky-Kunden angekündigt.