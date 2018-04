Einbrecher ließen sich im Solarium einsperren

Gleich dreimal hintereinander und innerhalb von wenigen Monaten wurden Bezahlungsautomaten in einem Bräunungsstudio in Schiefling am Wörthersee ausgeräumt. Dabei gingen die Diebe immer nach demselben Muster vor: Sie ließen sich im Solarium einsperren und machten sich nach Ladenschluss daran, in aller Ruhe und ungestört das Bargeld aus den Automaten einzuheimsen.