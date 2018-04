Bowers & Wilkins PX: Der Schallschlucker im Test

Design und Tragekomfort

Der Bowers & Wilkins PX ist wahlweise in klassischem Schwarz-Grau oder in der getesteten Farbvariante Gold-Blau erhältlich. Der Materialmix aus Leder und ballistischem Nylon, das laut Hersteller besonders widerstandsfähig sein soll, überzeugt. Dass an Ohrmuscheln und Bügel kein Metall, sondern bloß Kunststoff zum Einsatz kommt, enttäuscht angesichts des hohen Anschaffungspreises von rund 400 Euro (UVP) hingegen zunächst ein wenig, wirkt sich letztlich aber positiv auf das Gesamtgewicht aus.