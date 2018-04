Diese Wildbiene bringt uns Glück ohne Risiko!

Auch sonst verhalten sich diese Kleinen nicht wie Honigbienen. Sie machen keinen Honig, sind aber Super-Bestäuber. Sie sind allein unterwegs, haben keine Königin und keinen Stock. Und derzeit schwirren sie in Massen aus. Sie legen nämlich ihre Nachkommen etwa in Ziegellöcher ein, legen Blütenpollen dazu, verschließen mit Lehm. „Das Ganze dauert nicht lange - dann sind sie so schnell weg wie sie hergekommen sind.“ Vom Flugbild und oft auch vom Aussehen her - es gibt Hunderte Wildbienenarten, viele davon leben „solo“ - werden sie auch gern mit Wespen verwechselt; diese haben derzeit aber gar keine Saison.