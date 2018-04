5G: Netzausbau soll bereits 2025 vollendet sein

Glasfaser ist das Rückgrat der Handymasten

Glasfaser ist wichtig, auch um Daten von den Funkstationen weiterzuleiten, aber es gibt auch schon viel, verwies Grausam auf das eigene Netz von bald 50.000 Kilometern aber auch Angeboten von ÖBB, Asfinag oder Energieversorgern. Was wirklich in wenigen Jahren benötigt wird, könne man heute vermutlich nicht einschätzen, schlug Bierwirth in die gleiche Kerbe. Vor einem Jahr habe allgemein die These gegolten, dass die Funkantennen bei 5G nur 200 m weit reichen. „Heute sagen Hersteller in China schon ganz etwas anderes“, die Technologiesprünge seien „dramatisch“. Das mache die Arbeit so schwer, dass das Zukunftsmodell nicht genau vorhersagbar ist.