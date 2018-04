Kracher in Monte Carlo! Thiem trifft auf Djokovic

Der Gegner von Dominic Thiem im Achtelfinale des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo heißt Novak Djokovic. Der als Nummer 9 gesetzte Serbe besiegte am Mittwoch den kroatischen Jungstar Borna Coric nach 2:16 Stunden mit 7:6(2), 7:5. Damit kommt es am Donnerstag (2. Partie nach 11 Uhr) zum insgesamt siebten Kräftemessen von Österreichs Tennis-Star mit dem zwölffachen Major-Sieger. Via sportkrone.at-Ticker sind Sie bei der Partie LIVE dabei!