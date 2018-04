BVT-Ausschuss: Opposition brachte Antrag ein

Die Opposition hat am Mittwochnachmittag ihr gemeinsames Verlangen auf einen Untersuchungsausschuss in der BVT-Affäre präsentiert und auch gleich im Nationalrat eingebracht. Dass die Initiative noch einmal aus formalen Gründen am Widerstand der Koalition scheitern könnte, schloss SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer mehr oder weniger aus: „Es ist wasserdicht.“ Geht es nach der Opposition, so soll die Einsetzung des U-Ausschusses am Freitag im Nationalrat behandelt werden. Die ÖVP will den Antrag bis dahin „gründlich“ prüfen.