Petition gegen Tötung von Streunern in Marokko

Journalisten vermelden aus Marokko eine Jagd auf Hunde anlässlich der Bewerbung als Austragungsland für die Fussball-WM 2026: Ähnlich wie schon zuvor in Ländern wie der Ukraine (die „Krone Tierecke“ war damals vor Ort, um zu intervenieren) sollen in nächtlichen Aktionen alle Vierbeiner auf den Straßen, am Strand und in mehreren Regionen im Süden Marokkos regelrecht abgeschlachtet werden. Selbst geimpfte und gechippte Tiere sollen betroffen sein.