HTL-Jenbach: Kolleg für Gebäude- & Energietechnik

Auch E-Learning-Einheiten

Neue Wege werden im Unterricht beschritten: so kann bis zu einem Viertel der Lehreinheiten per E-Learning absolviert werden. Das umfasst reine Lerneinheiten ebenso wie die Betreuung durch die Lehrpersonen per E-Mail. Den SchülerInnen werden so geringere Präsenzzeiten im Unterricht geboten, gerade bei einer berufsbegleitenden Ausbildung eine attraktive Möglichkeit des Unterrichts. Der Präsenzunterricht findet jeweils am Freitag (Nachmittag) und Samstag (ganztags) statt, die SchülerInnen können den Unterricht mit nur je einer Übernachtung besuchen.