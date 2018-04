Meghan Markle: Rassismus trübt Hochzeitsstimmung

Mutter für ihre Nanny gehalten

Das Thema Rassismus beschäftigt Harrys Zukünftige seit Langem. So habe ihr Großvater erzählt, wie er in einem Fastfood-Restaurant in den USA einst in einem gesonderten Bereich sein Essen bestellen und es im Auto verzehren musste. „Diese Geschichte verfolgt mich immer noch“, schrieb die Schauspielerin in der Zeitschrift „Elle“. Qualen habe ihr auch verursacht, dass ihre Mutter Doria rassistisch beschimpft wurde, als sie mit dem Auto nicht schnell genug aus einem Parkplatz kam.