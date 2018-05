Kärnten: Seeberührungen am Millstätter See

DAS LEBEN AM SEE. Direkt an der hoteleigenen Bootsanlegestelle, neben dem Pool, in dem Hotelgäste im beheizten Seewasser schwimmen, wartet die „Poto“ auf uns. Wunderschön liegt die alte Lady frühmorgens im spiegelglatten Wasser, und ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir sie heute ganz für uns alleine haben. Fast. „Willkommen an Bord der ‘Poto‘“, freundlich werden wir von unserem Schiffsführer begrüßt, der uns heute an einen der romantischsten Plätze am stillen, ruhigen Südufer bringen wird. Lautlos setzt sich die „Poto“, die von zwei Elektromotoren angetrieben wird, in See. Wir beide haben es uns am Oberdeck gemütlich gemacht und genießen den Ausblick über den zweitgrößten und wasserreichsten See im Süden Österreichs.