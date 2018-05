Steiermark: Lebenslust auf blühenden Hügeln

Das Zauberwort heißt Genuss

Genuss heisst deshalb auch das Zauberwort für eine Reise durch diese üppige Landschaft. Genuss, das bedeutet hier nicht dekadenten Luxus oder Hochglanz-Design, sondern nachhaltiges Erleben dessen, was das freundliche Klima gedeihen lässt. Dass Nachhaltigkeit am besten dort funktioniert, wo die Akteure auf ein paar Prozent Gewinn verzichten und lieber fair zusammenarbeiten, beweist die Erfolgsgeschichte des Schafes in der Region. Noch vor zwei, drei Jahrzehnten schrie kein Hahn nach dem Schaf - heute begegnet man immer wieder einer grasenden Herde - weißen Tupfern auf saftigem Grün. Das zarte charakteristische Lammfleisch und die vielen Käsesorten mit der herzhaften Würze sind der Renner - nicht nur in der funkelnagelneuen Schau-Manufaktur, die die Genossenschaft der Weizer Schafbauern vor einem halben Jahr in Obergreith eröffnete.